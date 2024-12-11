Около 400 студенток в Хабаровском крае получат по 100 тысяч рублей

Порядка 400 молодых мам, которые родили ребёнка в Хабаровском крае во время обучения в вузах или средних специальных учебных заведениях, в следующем году смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом заявил председатель краевой Законодательной думы Николай Шевцов во время общения с журналистами по итогам работы представительного органа власти в уходящем году. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», внесённый Минсоцзащиты субъекта федерации закон об этом обновлённый после сентябрьских выборов состав депутатов принял в ноябре.
— Мы будем наблюдать, как будет работать этот закон. Мы ожидаем, что за год такую выплату смогут получить не менее 400 молодых учащихся мам. Если эта мера поддержки окажется востребованной, мы вернёмся к вопросу её расширения или увеличения, — сказал Николай Шевцов.
Напомним, новая мера социальной поддержки девушек направлена на стимулирование рождаемости и повышение уровня благополучия обучающихся женщин.
Единовременную выплату смогут получить матери, родившие ребёнка в возрасте от 18 до 23 лет, очно обучающиеся в краевых вузах и учреждениях среднего профессионального образования. На финансирование этой меры поддержки в 2025 году направят 40 млн рублей.
Кроме того, в России предлагается поднять уровень стипендии для беременных студенток до размера МРОТ. Предложение от депутатов Госдумы РФ поступило в федеральное Минобрнауки. По мнению авторов инициативы, сейчас размера стипендии, которая обычно составляет от 2 до 5 тысяч рублей, недостаточно для обеспечения матери и ребенка. Минимальный уровень оплаты труда в 2025 году составит 22 440 рублей.
Выплаты предлагается делать студенткам, которые учатся очно и получают первое образование.
Депутаты отмечают, что для улучшения демографической ситуации нужно снизить средний возраст рождения первого ребёнка до 21−22 лет, а для этого студенческим семьям необходима поддержка. Такие меры есть у вузов — многие из них предоставляют общежитие, выплачивают материальную помощь, дают возможность перевода с платного обучения на бюджет.