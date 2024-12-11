Около 400 студенток в Хабаровском крае получат по 100 тысяч рублей

Порядка 400 молодых мам, которые родили ребёнка в Хабаровском крае во время обучения в вузах или средних специальных учебных заведениях, в следующем году смогут получить единовременную выплату в 100 тысяч рублей из регионального бюджета. Об этом заявил председатель краевой Законодательной думы Николай Шевцов во время общения с журналистами по итогам работы представительного органа власти в уходящем году. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», внесённый Минсоцзащиты субъекта федерации закон об этом обновлённый после сентябрьских выборов состав депутатов принял в ноябре.