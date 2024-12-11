Рассказываем, какие появятся новогодние места 2024−2025 в Иркутске

Второе по популярности место для прогулок в новогодние праздники у жителей Иркутска — это, конечно, остров Конный. Каждую зиму он превращается в большой каток площадью больше 4.5 тысяч квадратных метров. Лед появляется не только в крупных локациях острова, но и на сети дорожек, соединяющих их. Для любителей покататься на коньках здесь самое раздолье. Разумеется, вход на такой каток бесплатный и работает он круглосуточно (это если со своими коньками, а прокат инвентаря в прежние годы был открыт только с 11.00 до 22.00).