Рассказываем, какие появятся новогодние места 2024−2025 в Иркутске

Новогодние места 2024−2025 в Иркутске украсят уже к середине декабря. Создавать праздничную атмосферу в нашем городе приступили еще осенью — в ноябре началась установка главной городской елки в сквере Кирова. Сейчас зеленая красавица уже радует сибиряков. Расскажем, куда сходить в городе за красивыми фотографиями.
Новогодние места 2024−2025 в Иркутске Сквер Кирова.
Конечно, точкой притяжения в новогодние праздники у иркутян всегда становится сквер Кирова. Именно здесь к зиме «вырастает» 25-метровая ель, именно тут строят ледовый городок и проводят концерты.
— Официальное открытие главной елки состоится в сквере имени Кирова 21 декабря в 17.00, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города Иркутска.
К этому времени весь сквер уже будет расцвечен праздничными огнями. Здесь появятся сказочные герои изо льда, хорошо знакомые иркутянам световые элементы — такие, как елочный шар, крылья ангела, надпись «С новым годом!», также установят композиции «Звездное небо», конверт с поздравлениями и другие.
Детям особенно интересно будет взглянуть на светодиодные фигуры «Синий трактор», «Смешарики», «Нерпа», «Три кота». Кстати, резиденция Дедушки Мороза также откроет свои двери 21 декабря. Но чуть раньше. Волшебник будет ждать ребят уже с 14.00. А вот концерт 31-го декабря и праздничный фейерверк в этот году проводить не станут.
Новогодние места 2024−2025 в Иркутске: каток на Конном.
Второе по популярности место для прогулок в новогодние праздники у жителей Иркутска — это, конечно, остров Конный. Каждую зиму он превращается в большой каток площадью больше 4.5 тысяч квадратных метров. Лед появляется не только в крупных локациях острова, но и на сети дорожек, соединяющих их. Для любителей покататься на коньках здесь самое раздолье. Разумеется, вход на такой каток бесплатный и работает он круглосуточно (это если со своими коньками, а прокат инвентаря в прежние годы был открыт только с 11.00 до 22.00).
Кроме катка, здесь, конечно, также очень красиво. Пространство украшают яркими гирляндами, светящимися арками и ставят 14-метровую елку. Для детей в январе тут проводят дискотеки и конкурсы с аниматорами.
Новогодние места 2024−2025 в Иркутске: 130 квартал.
В 130-м квартале в Новый год своя атмосфера, местами пропитанная духом старины. Здесь, что не дом — то фон для красивых фотографий, а к праздникам все начинает светиться яркими огнями гирлянд. Кстати, здесь уже можно сделать красочные фотографии с новогодней елочкой — она украшена яркими голубыми и розовыми шарами и «дождиком» из огней. А рядом с ней стоит огромный подарочек, внутрь которого можно даже зайти.
Новогодние места 2024−2025 в Иркутске: бульвар Постышева, скверы Куб и Космонавтов.
В городских округах также создают праздничное настроение. Так, на бульваре Гагарина завершается оформление главной окружной елки. Как рассказали КП-Иркутск в мэрии, торжественное открытие пройдет 20 декабря в 18.00. В программе вечера — номера от творческих коллективов, развлекательная программа для детей, веселые конкурсы.
А еще за фотографиями с необычными светодиодными конструкциями можно будет этой зимой отправиться на площади Декабристов и Ракетчиков, в скверы «Куб» и Космонавтов, на улицы Радищева, 184/186 и Шевцова, 16. Там также установят ели, световые конструкции и иллюминацию. Елка появится и в Каштаковской роще.
Новогодние места 2024−2025 в Иркутске: на Якоби и у памятника Александру III.
Местами притяжения иркутян в любое время года также являются набережная Ангары у памятника Александру III и залив Якоби. Новогодние зоны появятся и там. Что это будет — оставим в секрете. Скажем только, что на заливе Якоби обычно организуют самый настоящий зимний досуг — устанавливают горки для ледянок и ватрушек, расчищают небольшой участок льда для того, чтобы сибиряки могли покататься на коньках. На заливе также работает прокат спортивного инвентаря, а в праздничные дни января для ребят устраивают развлекательную программу со сказочными персонажами.
Кстати, в городе этой зимой будет работать несколько десятков катков и кортов. Любители встать на коньки могут каждый день выбирать новую локацию. Список адресов здесь.
А еще, если вы не запланировали пока никаких культурных выходов — ознакомьтесь с афишей концертов в праздники и репертуаром театров в новогодние каникулы. Стоит отметить, что и вечеринок в ночь с 31 декабря на 1 января в городе запланировано не мало — их анонсы здесь. Также смотрите приглашения на новогодние шоу для взрослых и представления для детей.
Если вы еще раздумываете, что подарить близким — загляните сюда: в Иркутске накануне прошел опрос и жители признались, что хотели бы получить в качестве презента в этот Новый год.