Пермячке удалили орган из-за ошибочного результата МРТ

«Учитывая характер причинённых истцу нравственных и физических страданий вследствие ненадлежащей оказанной медицинской услуги, следствие которой привело к безосновательному удалению функционирующего органа путём оперативного вмешательства и дальнейшей пожизненной заместительной терапии, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда, компенсацию некачественно оказанной услуги и штраф», — говорится на сайте суда.