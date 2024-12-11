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Пермячке удалили орган из-за ошибочного результата МРТ

Суд постановил выплатить женщине компенсацию.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Перми перенесла тяжёлую операцию из-за ошибки в обследовании.

Женщина обратилась с иском в Мотовилихинский районный суд. Она требовала выплатить компенсацию морального вреда в связи с некачественным оказанием платных медицинских услуг — обследование МРТ. Также пермячка просила вернуть стоимость обследования.

Медицинская организация в суде свою вину отрицала, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда.

Однако суд встал на сторону пациента.

«Учитывая характер причинённых истцу нравственных и физических страданий вследствие ненадлежащей оказанной медицинской услуги, следствие которой привело к безосновательному удалению функционирующего органа путём оперативного вмешательства и дальнейшей пожизненной заместительной терапии, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда, компенсацию некачественно оказанной услуги и штраф», — говорится на сайте суда.

Решение в законную силу пока ещё не вступило.

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