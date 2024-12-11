Пермячке удалили орган из-за ошибочного результата МРТ

Жительница Перми перенесла тяжёлую операцию из-за ошибки в обследовании.
Женщина обратилась с иском в Мотовилихинский районный суд. Она требовала выплатить компенсацию морального вреда в связи с некачественным оказанием платных медицинских услуг — обследование МРТ. Также пермячка просила вернуть стоимость обследования.
Медицинская организация в суде свою вину отрицала, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского суда.
Однако суд встал на сторону пациента.
«Учитывая характер причинённых истцу нравственных и физических страданий вследствие ненадлежащей оказанной медицинской услуги, следствие которой привело к безосновательному удалению функционирующего органа путём оперативного вмешательства и дальнейшей пожизненной заместительной терапии, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда, компенсацию некачественно оказанной услуги и штраф», — говорится на сайте суда.
Решение в законную силу пока ещё не вступило.