Мбаппе забил 50 голов в Лиге чемпионов быстрее, чем Роналду

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов испанский «Реал» одержал победу над итальянской «Аталантой». Отличился в игре и нападающий Килиан Мбаппе.
Футболист оформил первый гол уже на десятой минуте. Однако примерно через полчаса он покинул поле на фоне травмы. Финальный счет составил 3:2.
В результате в Лиге чемпионов Мбаппе забил 50 голов. Для этого ему понадобилось 79 матчей. Результат является четвертым в истории. Первое место по этому показателю до сих пор занимает Руд ван Нистелрой (62 матча).
При этом по показателю Мбаппе опередил Криштиану Роналду. Последний оформил 50 голов за 91 матч.
Ранее сообщалось, что Мбаппе попал в шорт-лист премии «Лучший игрок ФИФА среди мужчин 2024 года». Вместе с ним за главный приз поборется и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.