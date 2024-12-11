Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении

Кроме того, в перечень медицинских услуг для лечения ожирения будут включены хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Ожидается, что новый стандарт поможет более эффективно решать проблемы, связанные с детским ожирением.