Минздрав планирует изменить стандарт медицинской помощи детям при ожирении

Минздрав Российской Федерации планирует изменить стандарт медицинской помощи детям с ожирением, который начнет действовать с 1 января 2025 года. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке к документу указано, что проект приказа разработан с целью улучшения медицинской помощи детям, страдающим от ожирения. Согласно предложенным изменениям, стандарт будет дополнен первичной консультацией врача-диетолога и осмотром оториноларинголога.
Кроме того, в перечень медицинских услуг для лечения ожирения будут включены хирургические вмешательства, такие как продольная резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование желудка. Ожидается, что новый стандарт поможет более эффективно решать проблемы, связанные с детским ожирением.
Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина сообщила, что 150 минут активностей в неделю помогут побороть ожирение. По словам врача, снижение потребляемых калорий является главным фактором в лечении избыточного веса.