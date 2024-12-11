Омичам не стали продлевать скидку на оплату проезда по NFS-табличкам

С начала следующего года в муниципальном транспорте перестанут действовать NFS-таблички со скидкой в 8 рублей. Изначально акция должна была завершиться 30 сентября, но ее продлили до конца года. С июня пассажиры сэкономили более 22 млн рублей. Организаторы не планируют продлевать акцию.