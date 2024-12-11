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Омичам не стали продлевать скидку на оплату проезда по NFS-табличкам

Акция завершится 31 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

С начала следующего года в муниципальном транспорте перестанут действовать NFS-таблички со скидкой в 8 рублей. Изначально акция должна была завершиться 30 сентября, но ее продлили до конца года. С июня пассажиры сэкономили более 22 млн рублей. Организаторы не планируют продлевать акцию.

«Предложение от Системы быстрых платежей завершится 31 декабря 2024 года, как и было запланировано. Акция стартовала в середине июня и осенью была продлена до конца года. За это время выгода пассажиров превысила 22 млн рублей», — сообщили в информационном центре НСПК порталу Om1.ru.

Напомним, что реорганизация транспортной сети продолжается. Накануне в Администрации Омска рассказали о завершении первого этапа реконструкции Сыропятского тракта. На трассе сделали отбойники и установили новые знаки.