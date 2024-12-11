В Омской «Галерке» в последний день года покажут легендарную «Чайку» (16+)

По словам режиссёра спектакля Егора Витько, самое важное в пьесе — это размышления героев о театре, ведь «Чайка» (16+) — это история об актёрах, режиссёрах и людях искусства. Он условно делит их на талантливых и поклонников, как его учили педагоги. «Чайка» — это пьеса о человеческих отношениях и о профессии. В спектакле есть три пространства, в которых находятся герои: сцена, закулисье и жизнь.