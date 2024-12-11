В Омской «Галерке» в последний день года покажут легендарную «Чайку» (16+)

В Драматическом театре «Галёрка» решили обратиться к пьесе Антона Павловича Чехова. Хотя это произведение является одним из самых популярных в российском театре, для Омска оно является редким спектаклем.
Световое оформление спектакля создано московским художником Михаилом Глейкиным. Музыку написал омич Вячеслав Кулешов, для которого это был первый опыт в качестве композитора. В своей работе Вячеслав использовал свои прежние наработки, развивая их, и в результате у омской «Чайки» появилось уникальное музыкальное оформление.
По словам режиссёра спектакля Егора Витько, самое важное в пьесе — это размышления героев о театре, ведь «Чайка» (16+) — это история об актёрах, режиссёрах и людях искусства. Он условно делит их на талантливых и поклонников, как его учили педагоги. «Чайка» — это пьеса о человеческих отношениях и о профессии. В спектакле есть три пространства, в которых находятся герои: сцена, закулисье и жизнь.
В постановке заняты Екатерина Цепкина, Наталья Сухоносова, Василий Анохин, Денис Артеев, Евгений Власов, Михаил Гладков, Сергей Дряхлов и другие актёры.
Ближайший показ спектакля состоится 31 января. Билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».