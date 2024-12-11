Краевая Госавтоинспекция сообщила о графике работы РЭО в праздничные дни

Госавтоинспекция Пермского края сообщила о графике работы РЭО в предстоящие праздничные дни. Территориальные регистрационно-экзаменационные отделы ГАИ не будут работать семь дней.
В РЭО нерабочими днями будут 30 и 31 декабря 2024 года, 1, 2, 6, 7 и 8 января 2025 года. В новом году 3 и 4 января отделы примут посетителей с 08:00 до 17:00.
«Уважаемые автомобилисты, во избежание излишних неудобств, рекомендуем заранее спланировать ваше посещение Госавтоинспекции и воспользоваться возможностью записи через Единый портал государственных услуг», — сообщили в краевом ведомстве.