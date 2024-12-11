Собак и кошек хабаровчан внесут в реестр домашних животных: зачем и почему, как будет выглядеть система

Россиян призывают чипировать домашних питомцев и заносить их в единый реестр, в частности собак. Инициатива из Петербурга получила одобрение Совета законодателей и рекомендацию для рассмотрения в Госдуме, сообщила накануне «Парламентская газета». Вступление документа в силу ожидается 1 января 2026 года.
Подумайте, прежде чем завести…
Эта давняя и болезненная тема впервые была поднята депутатом Госдумы Николаем Валуевым три года назад. Он подчеркивал важность обязательной регистрации домашних любимцев, начиная с кошек и собак, чтобы владельцы несли подлинную ответственность за них, включая обязательную вакцинацию.
«Такой шаг заставил бы подумать перед тем, как завести, к примеру, десять кошек, осознавая финансовые и моральные обязательства, связанные с ответственной заботой», — отмечал Валуев еще в 2021 году.
Он убежден, что обязательное чипирование и регистрация собак должна стать нормой, способной повысить чувство ответственности у людей. Он считает необходимым предложить бесплатную регистрацию для льготных категорий граждан.
10 декабря стало известно, что совет законодателей рекомендовал Госдуме рассмотреть документ об обязательном чипировании и создании единого реестра данных о домашних питомцах, в первую очередь собаках.
Андрей Рябоконь, депутат Законодательного собрания Петербурга (ЗакС) и один из членов профильной комиссии законодателей при Федеральном Собрании РФ, и его коллеги разработали поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», вводящие единый реестр домашних животных — государственную автоматизированную информационную систему, в которой собраны сведения о питомцах и их владельцах, контролируемую федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора.
Рябоконь отметил, что подобные законы уже действуют в регионах, таких как Ленинградская и Московская области, но федеральный закон будет более полезным.
«Эта мера вызвана внутренними миграционными процессами, ведь владельцы животных могут перемещаться и менять место жительства. Решение не должно осложнять их обязанностями повторной регистрации питомцев согласно местным законам», — пояснил парламентарий.
Как будет выглядеть реестр?
Реестр домашних животных будет представлять собой электронную информационную систему, куда будут вноситься данные о породе, поле, дате рождения и прививках домашних животных, включая как новорожденных, так и взрослых питомцев. В реестре будет также информация о владельце.
Рябоконь считает, что создание системы решит множество проблем, например, в случае потери достаточно будет считать чип в любой ветеринарной клинике, чтобы быстро найти владельца.
А если вдруг собака нападет собаки на человека, то реестр позволит быстро установить владельца и привлечь его к ответственности или выяснить, кто оставил питомца.
В Петербурге законодатели сосредоточили внимание на правилах содержания собак. Поправки касаются всех домашних животных, но их содержание пока остается без конкретики. Закон определяет домашних животных как тех, что содержатся дома, исключая запретных: от кобры до фламинго и леопарда.
Денис Четырбок, возглавляющий рабочую группу по разработке петербургского закона о собаках, уточнил, что изменения в федеральный закон вводятся без конкретики, так как в названии закона фигурирует общее понятие «животные». У него нет сведений о нападениях кошек на людей, однако кошки порой подвергаются атакам стай бродячих собак.
«Вступление документа в силу ожидается 1 января 2026 года».
Печальные новости и пути решения.
В 2023 году в России был принят закон о безнадзорных животных, запрещающий свободное перемещение домашних питомцев вне специально отведенных мест. Законопроект был подготовлен как реакция на сообщения о нападении стай бездомных животных на жителей в разных регионах.
Печальные новости появляются регулярно: так, 12 июля в сахалинском городе Углегорске бродячие собаки напали на семилетнюю девочку, в результате ребенок получил телесные травмы. А ранее были и летальные исходы.
Например, в Оренбурге 16 апреля стая бездомных собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика. В Хабаровске до сих пор помнят январскую трагедию. Утром 16 января бездомные псы загрызли мужчину. Мужчина, для которого встреча с бездомными собаками оказалась фатальной, шел на работу. Случайные прохожие смогли отбить пострадавшего, успели вызвать скорую помощь. Врачи забрали раненого, но довезти до больницы, увы, не успели.
В том же месяце еще одно нападение псов в городе заставило содрогнуться хабаровчан в очередной раз — на пересечении улиц Малиновского и Рокоссовского на девушку напала голодная свора. Они повалили ее на снег и начали таскать за шубу. Хабаровчанка пыталась отбиться сумкой, но безуспешно. Вероятно, позже животных кто-то спугнул, и они убежали. Пострадавшая, к счастью, жива.
В начале ноября 2024 года власти Хабаровска сообщили о новых требованиях к закону края об ответственном обращении с животными. Теперь владельцам четвероногих запрещено выпускать домашних животных для самовыгула в общие помещения многоквартирных домов. Хозяева собак обязаны убирать за питомцами и выгуливать собак на поводке, а в присутствии людей — на коротком поводке и в наморднике или в переноске. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы и протоколы, а соблюдение контролирует управление административно-технического контроля через регулярные рейды.