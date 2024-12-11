Собак и кошек хабаровчан внесут в реестр домашних животных: зачем и почему, как будет выглядеть система

Андрей Рябоконь, депутат Законодательного собрания Петербурга (ЗакС) и один из членов профильной комиссии законодателей при Федеральном Собрании РФ, и его коллеги разработали поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», вводящие единый реестр домашних животных — государственную автоматизированную информационную систему, в которой собраны сведения о питомцах и их владельцах, контролируемую федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного надзора.