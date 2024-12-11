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Учитель из Омской области стала призером престижного профессионального конкурса

Учитель из Тарского района заняла второе место во всероссийском конкурсе «Мой лучший урок».

Источник: Комсомольская правда

Учитель Орловской школы Тарского района Елена Телятникова стала второй в гуманитарном направлении престижного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок». Педагог в этом году отмечает 35-летний юбилей своего стажа.

Ежегодно проводимый конкурс организован Фондом сохранения наследия Д. И. Менделеева при поддержке Министерства просвещения РФ. Конкурсанты защищали свои занятия, делились своим педагогическим опытом и повышали квалификацию в сфере эффективных образовательных технологий.

Особенно отличившиеся педагоги, в том числе Елена Телятникова, получили медали «За службу образованию».