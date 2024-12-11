Прокуратура начала проверку по факту повышения цен по маршруту Бодайбо-Иркутск

Напомним, жители жалуются на высокие цены — 1 декабря 2024 билет можно было купить за 26 830 рублей, многим приходится отказываться от полетов. Чтобы привлечь внимание к проблеме, собрали 3380 подписей, которые теперь направят в администрацию президента России.