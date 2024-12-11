Более 40 социальных объектов и сотни многоквартирных домов остались без отопления во Владивостоке

Городской сервис отключений VL.ru приводит ещё более неутешительные данные: более 450 адресов без отопления к 11:30 11 декабря. Коммунальная авария охватила часть Первомайского района.
Авария случилась на сетях «Приморских тепловых сетей» — филиала «Дальневосточной генерирующей компании». 9 декабря уже устраивали аварийные работы на участке теплосети, поэтому плановое отключение отопления и горячей воды затянулось. Заполнение теплотрассы начали около 19:00, хотя анонсировали, что это сделают к 17:00. Многие абоненты провели ночь в промёрзших квартирах.
Сегодня восстановить теплоснабжение обещают к 20:00. Прокуратура следит за ситуацией, учитывая тотальные проблемы с ликвидацией позавчерашней коммунальной аварии на сетях ДГК. Отдельное внимание уделят причинам, по которым необходимые работы не были обеспечены эксплуатирующей организацией до начала отопительного периода: 18 октября для социальных учреждений и 24 октября для жилого фонда.
Работы, назначенные на 9 декабря, были запланированы более чем на 6 часов — с 09:30 до 17:00. Температура воздуха на территории Владивостока уже стала стабильно отрицательной. Тепловики не давали пояснений, почему в середине декабря понадобилось чинить теплотрассу.
Паспорт готовности к отопительному сезону Владивосток получил, несмотря на то, что работы по модернизации теплосетей, начатые весной, подрядчикам пришлось завершать в спешке. Не везде успели восстановить благоустройство после раскопок траншей, а в самых проблемных микрорайонах даже не закопали сами траншеи.