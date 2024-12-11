Более 40 социальных объектов и сотни многоквартирных домов остались без отопления во Владивостоке

Паспорт готовности к отопительному сезону Владивосток получил, несмотря на то, что работы по модернизации теплосетей, начатые весной, подрядчикам пришлось завершать в спешке. Не везде успели восстановить благоустройство после раскопок траншей, а в самых проблемных микрорайонах даже не закопали сами траншеи.