В ГАИ рассказали, кому из россиян потребуется заменить права в 2025 году

В МВД сообщили, кому из россиян потребуется заменить водительское удостоверение, срок действия которого заканчивается в 2024—2025 годах, а кто может обойтись без пересдачи экзамена в ГАИ.
У многих россиян 31 декабря 2025 года истекает срок действия российских национальных водительских прав. Но они все еще будут действовать в течение следующих трех лет. В МВД рассказали, кому не нужно будет делать какие-либо изменения в документах. В ведомстве отметили, что поменять права придется пяти миллионам автовладельцев.
Речь идет о тех водителях, что ездят на личном транспорте, и тех, кто водит автомобиль в профессиональных целях. А вот если срок действия прав заканчивается 1 февраля 2025 года, то использовать их можно будет до 1 февраля 2028 года.
В базе ГАИ такие права будут числиться как рабочие. Но стоит учесть, что они будут действовать лишь на территории РФ, сообщает «Автоньюс».