Продюсер Дзюник назвал поведение Лазарева на шоу главным скандалом года

Поведение Сергея Лазарева на шоу «Ну-ка, все вместе!» стало главным скандалом уходящего года. Об этом aif.ru заявил продюсер Леонид Дзюник.
«Шестой сезон “Ну-ка, все вместе!” стал главным скандалом года из-за поведения Сергея Лазарева. И, к сожалению, ему под стать в этой программе получился и Коля Басков. Так вести себя по-хамски с людьми, которые высказывают свое собственное мнение, это только может полный подонок себя так поставить», — сказал собеседник издания.
Дзюник отметил, что Лазарев «срывался» и в более ранних сезонах, но тогда это «можно было чем-то оправдать».
«То, что произошло на шестом сезоне, я считаю, что это полный провал», — заключил продюсер.
Ранее aif.ru подробно писал о скандалах, возникших на шоу из-за поведения Сергея Лазарева. Например, на программе, посвященной юбилею композитора Игоря Крутого, Лазарев во время выступления одной из участниц размахивал руками, пронзал взглядом коллег, а на некоторых даже покрикивал, в конце он допрыгал до кнопки фониатра Льва Рудина, тем самым проголосовав вместо него.
Также недавно Дзюник назвал песню Татьяны Куртуковой «Матушка-земля» победой 2024 года.