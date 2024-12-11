Продюсер Дзюник назвал поведение Лазарева на шоу главным скандалом года

«Шестой сезон “Ну-ка, все вместе!” стал главным скандалом года из-за поведения Сергея Лазарева. И, к сожалению, ему под стать в этой программе получился и Коля Басков. Так вести себя по-хамски с людьми, которые высказывают свое собственное мнение, это только может полный подонок себя так поставить», — сказал собеседник издания.