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В Омской области директор коммунального предприятия попался на махинациях

Прокуратура направила в суд материалы дела в отношении 46-летнего руководителя муниципального предприятия.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сотрудники правоохранительных органов поймали на махинациях 46-летнего директора муниципального предприятия ЖКК. Благодаря следствию выло доказано, что директор платил за несуществующие работы предприятиям, которым владел он сам через третьих лиц.

Полученные таким образом средства в размере 250 тысяч рублей были сняты со счетов и использованы обвиняемым в личных целях.

Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование которого находится под контролем прокуратуры.