В Омской области директор коммунального предприятия попался на махинациях

В Омской области сотрудники правоохранительных органов поймали на махинациях 46-летнего директора муниципального предприятия ЖКК. Благодаря следствию выло доказано, что директор платил за несуществующие работы предприятиям, которым владел он сам через третьих лиц.
Полученные таким образом средства в размере 250 тысяч рублей были сняты со счетов и использованы обвиняемым в личных целях.
Информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, расследование которого находится под контролем прокуратуры.