Морозы до 33 градусов и снег ожидаются в Приморье: дата

«В предстоящие выходные синоптическая ситуация на юге Дальневосточного региона будет переменчивой, а погодные условия в Приморском крае — разнообразными», — сообщили в Примгидромете.
По данным синоптиков, в субботу, 14 декабря, в крае будет малооблачно, но по-зимнему холодно. Ночная температура воздуха будет в пределах −17…-25 градусов, на северо-востоке до −33 градусов. Теплее всего будет на побережье, до −11…-16 градусов. Днем температура воздуха повысится до −2…-9 градусов, на севере будет до −16.
В воскресенье погода изменится. Ночью на большей территории края будет облачно, но без существенных осадков, морозы ослабнут. Днем в крае ожидается небольшой и умеренный снег. Станет холоднее, чем накануне.
Во Владивостоке в субботу будет солнечно, ожидается небольшой мороз. Ночная температура воздуха будет в пределах −9…-12 градусов, днем −3…-6 градусов. В воскресенье возможна облачность, преимущественно без осадков. Ночью станет теплее на 1 — 2 градуса, днем, наоборот, прохладнее. Морозности будет добавлять северо-западный ветер.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Приморье придет резкое похолодание.