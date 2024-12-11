Морозы до 33 градусов и снег ожидаются в Приморье: дата

По данным синоптиков, в субботу, 14 декабря, в крае будет малооблачно, но по-зимнему холодно. Ночная температура воздуха будет в пределах −17…-25 градусов, на северо-востоке до −33 градусов. Теплее всего будет на побережье, до −11…-16 градусов. Днем температура воздуха повысится до −2…-9 градусов, на севере будет до −16.