«Молот» с трудом обыграл аутсайдера дома

«Сейчас им доверяют, они в меньшинстве играют. Создаем много моментов. Конечно, нужна и подпиточка, и пара игроков, которые решать могут. То, что команда работает, то, что команда прогрессирует, то, что команда встает, проиграли прошлую игру, но сейчас встали — это говорит о том, что у команды есть характер, есть дух, и они хотят выигрывать. Это самое главное», — сказал тренер пермяков.