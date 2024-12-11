Учредитель ООО «УСК Сибиряк» Владимир Егоров хочет выйти из СИЗО

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Арест связан с тем, что он может скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать производству по делу. Кроме того, подозреваемый может принять меры к уничтожению доказательств вины и оказать давление на свидетелей.