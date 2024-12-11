Учредитель ООО «УСК Сибиряк» Владимир Егоров хочет выйти из СИЗО

В Красноярский краевой поступила апелляционная жалоба на решение по мере пресечения в отношении Владимира Егорова, учредителя ООО «УСК Сибиряк».
Напомним, его подозревают в мошенничестве, совершённом группой лиц, при строительстве переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Центральном районе г. Красноярска. По версии следствия, он и бывший руководитель МКУ «Управление капитального строительства» похитили более 71 млн руб. бюджетных средств.
Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Арест связан с тем, что он может скрыться от органов следствия и суда и воспрепятствовать производству по делу. Кроме того, подозреваемый может принять меры к уничтожению доказательств вины и оказать давление на свидетелей.