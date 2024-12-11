Сан-Хосе
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метели и гололед ожидаются в Башкирии

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии испортится погода. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.

Так, сегодня, 11 декабря, по всей территории Башкирии пройдут снегопады, на севере региона они будут обильными. Также на дорогах прогнозируется дымка, гололед и снежные накаты. Температура воздуха составит −3…-8 градусов, однако на улице будет ощущаться холоднее из-за порывистого ветра.

В четверг, 12 декабря, на Башкирию обрушится метель. На дорогах сохранится напряженная обстановка из-за накатов и гололедицы. Температура воздуха ночью упадет −5,-10°, днем потеплеет до 0,-5°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.