Метели и гололед ожидаются в Башкирии

Так, сегодня, 11 декабря, по всей территории Башкирии пройдут снегопады, на севере региона они будут обильными. Также на дорогах прогнозируется дымка, гололед и снежные накаты. Температура воздуха составит −3…-8 градусов, однако на улице будет ощущаться холоднее из-за порывистого ветра.