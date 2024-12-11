Метели и гололед ожидаются в Башкирии

В Башкирии испортится погода. Это следует из прогноза, предоставленного республиканскими синоптиками.
Так, сегодня, 11 декабря, по всей территории Башкирии пройдут снегопады, на севере региона они будут обильными. Также на дорогах прогнозируется дымка, гололед и снежные накаты. Температура воздуха составит −3…-8 градусов, однако на улице будет ощущаться холоднее из-за порывистого ветра.
В четверг, 12 декабря, на Башкирию обрушится метель. На дорогах сохранится напряженная обстановка из-за накатов и гололедицы. Температура воздуха ночью упадет −5,-10°, днем потеплеет до 0,-5°.
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