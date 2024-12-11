В Таганроге при атаке БПЛА пострадали 14 автомобилей и промышленное здание

В ночь на среду, 11 декабря, Таганрог подвергся ракетной атаке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В результате атаки было повреждено промышленное предприятие. Также на парковке сгорело 14 автомобилей. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.
— Объем полученных повреждений уточняется, — говорится в сообщении.
Как сообщила глава администрации Таганрога, район повреждения был оцеплен полицией. В радиусе одного километра будет проведено обследование территории.
— Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — написала Светлана Камбулова.
Напомним, что в 4:30 утра в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщила о воздушной тревоге из-за атаки БПЛА. Она попросила горожан для безопасности спуститься в подвал или на нижние этажи, а также найти место без окон и сесть на пол. А в 6:00 был объявлен отбой воздушной тревоги.