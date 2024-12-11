В Таганроге при атаке БПЛА пострадали 14 автомобилей и промышленное здание

Напомним, что в 4:30 утра в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Светлана Камбулова сообщила о воздушной тревоге из-за атаки БПЛА. Она попросила горожан для безопасности спуститься в подвал или на нижние этажи, а также найти место без окон и сесть на пол. А в 6:00 был объявлен отбой воздушной тревоги.