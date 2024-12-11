В Москве прошла светская премьера 11-й части «Елок»

«В этом году моя мама вышла на пенсию и почувствовала, что раньше она была в центре жизни, и вдруг эта жизнь ушла. И практически во второй сцене этого фильма появляется героиня, которая тоже вышла на пенсию и переживает из-за этого. Мы это чувство превращаем в историю. Мне просто кажется, что очень важно попробовать передать чувства — радости, печали, одиночества, любви», — поделился с «Известиями» во время премьеры шоураннер и сценарист картины Петр Внуков.