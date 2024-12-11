В Москве прошла светская премьера 11-й части «Елок»

Светская премьера 11-й серии главной отечественной новогодней кинофраншизы «Елки» состоялась в стенах московского кинотеатра «Октябрь» 10 декабря.
Картина состоит из нескольких новелл о чудесах, происходящих в канун любимого праздника. В итоге судьбы людей из разных уголков страны переплетутся неожиданным образом, чтобы одинокая учительница Валентина Михайловна получила поздравление.
«В этом году моя мама вышла на пенсию и почувствовала, что раньше она была в центре жизни, и вдруг эта жизнь ушла. И практически во второй сцене этого фильма появляется героиня, которая тоже вышла на пенсию и переживает из-за этого. Мы это чувство превращаем в историю. Мне просто кажется, что очень важно попробовать передать чувства — радости, печали, одиночества, любви», — поделился с «Известиями» во время премьеры шоураннер и сценарист картины Петр Внуков.
Еще одна из новелл вдохновлена сказкой о Золушке. А самым неожиданным ее героем стал турецкий актер Бурак Озчивит, известный российскому зрителю по ролям Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век» и Кемаля в остросюжетной драме «Черная любовь». «Елки» — дебют Озчивита в российском кино. А сыграл актер самого себя.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
«Елки» как украшение: премьера фильма с Бураком Озчивитом прошла в Москве.