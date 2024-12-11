В Омске началось новогоднее оформление Ленинского округа

Особое внимание уделят вечернему освещению: живые ели на всех площадках украсят гирляндами и подсветкой, а рядом установят световые композиции. Для детей подготовят деревянные горки в скверах им. Анатолия Серова и «Юбилейный», а в сквере «Семейный» появится снежная горка.