В Омске началось новогоднее оформление Ленинского округа

В Ленинском округе Омска начались работы по новогоднему украшению улиц и общественных пространств. Основными элементами оформления станут гирлянды, световые композиции, снежные фигуры и деревянные горки.
В этом году праздничное оформление затронет несколько популярных общественных территорий, среди которых: скверы им. Анатолия Серова, «Юбилейный» (улица Труда), «Территория детства», «Семейный» (проспект Сибирский), «Привокзальный», Красной Звезды и Железнодорожников.
Особое внимание уделят вечернему освещению: живые ели на всех площадках украсят гирляндами и подсветкой, а рядом установят световые композиции. Для детей подготовят деревянные горки в скверах им. Анатолия Серова и «Юбилейный», а в сквере «Семейный» появится снежная горка.