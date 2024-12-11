В Лисихинском парке Иркутска пройдет акция «Шар желаний»

Все желающие смогут украсить общественное пространство и принять участие в праздничном мероприятии. Начало в 15:00.
«Для многих празднование Нового года начинается с украшения елки. Мы приглашаем иркутян присоединиться к этому процессу. Ежегодно в акции участвуют не только жители Октябрьского округа, но и представители различных предприятий, служб и ведомств, активисты ТОС, общественных, спортивных и молодежных организаций, врачи, просто все желающие», — прокомментировали в комитете.
В округе уже украшают витрины и интерьеры торговых и развлекательных центров. На фасадах зданий и уличных опорах монтируют гирлянды с цветными лампочками и световые конструкции, на прилегающих территориях устанавливают ели.
На бульваре Постышева завершается оформление главной окружной елки. Торжественное открытие пройдет 20 декабря в 18:00. Как сообщает пресс-служба администрации города, запланировано выступление творческих коллективов, развлекательная программа для детей, веселые конкурсы.
Празднично оформляют придомовые и общественные пространства. Комитетом по управлению округом объявлен конкурс «Новый год во дворе!». Он организован по трем направлениям — лучшее новогоднее украшение дворовой территории или детской площадки, подъезда, балкона. Заявки принимают до 13 декабря.
В Октябрьском округе запланировано проведение более 50 мероприятий, в подготовке которых участвуют депутаты городской Думы, представители ТОС, специалисты МКУ «Городской спортивно-методический центр».
Для всех желающих будут функционировать 17 кортов. Они расположены на улицах Лопатина, 51, Пискунова, 102 и 154, Советская, 176, Байкальская, 190 и 312, Дыбовского, 8, Невского, 2−4−6, на бульваре Постышева, 20, проспекте Маршала Жукова, 26, а также на территории школ № 14, 23, 32, 76, гимназии № 44, Центра образования № 47. Помимо этого, на корте школы № 16 предусмотрено проведение турниров по мини-хоккею среди дворовых команд.
«Для детей проведут различные программы в учреждениях культуры, образования и спорта. Предусмотрены спектакли и утренники для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, для детей участников специальной военной операции. Маленькие иркутяне больше всех ждут этот праздник, поэтому все заинтересованы создать для них атмосферу чуда и волшебства», — уточнила начальник управления по работе с населением комитета по управлению Октябрьским округом Наталья Непокрытова.
Для жителей этой части города с 20 декабря будут работать елочные базары в районе дома № 209 «а» на Байкальской, на Волжской, 3 и Депутатской, 14.
Совместно с представителями ГУ МЧС России по Иркутской области определены места для запуска фейерверков и другой пиротехнической продукции. Они расположены на площадях у ледокола «Ангара», перед ТРЦ «ЯркоМолл», на стадионе городка ИВАТУ, острове Конный (на площадке для вождения), пустырях перед ЖК «СанСити» и на Верхней Набережной, 145/17а, в Студенческом сквере на бульваре Постышева, в парке семейного отдыха в Солнечном, на территориях вблизи дома № 156 на Дальневосточной и напротив дороги между домами № 167/5 и 169 на Верхней Набережной, у фонтанов на площадях 50 лет Октября и Конституции, в зеленой зоне напротив дома на 4-й Советской, 15.
Более подробную информацию о проведении новогодних мероприятий будут размещать в социальных сетях организаторов, а также комитета по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска. Уточнить подробности также можно по телефону: 52−02−47.