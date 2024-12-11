170 «золотых» пар в Иркутске отметили юбилей супружеской жизни

«Все знают, что семья — это, в первую очередь, труд. Взаимный и благодарный. Поколение тех, кого мы сегодня поздравляем, выросло во времена, когда сломанную вещь было принято чинить, а не выбрасывать. Это отношение распространилось на все сферы жизни. Вы, как никто другой, умеете поддерживать, беречь и любить. Хотелось бы, чтобы вы как можно дольше передавали эти навыки нашему подрастающему поколению», — сказал Сергей Кладов.