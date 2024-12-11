170 «золотых» пар в Иркутске отметили юбилей супружеской жизни

Гостями праздника стали 170 «золотых» пар. Самый долгий союз у Андрея Дмитриевича и Зинаиды Афанасьевны Киселевых. Их свадьба состоялась 70 лет назад. Присутствующих поздравил вице-мэр города Сергей Кладов.
«Все знают, что семья — это, в первую очередь, труд. Взаимный и благодарный. Поколение тех, кого мы сегодня поздравляем, выросло во времена, когда сломанную вещь было принято чинить, а не выбрасывать. Это отношение распространилось на все сферы жизни. Вы, как никто другой, умеете поддерживать, беречь и любить. Хотелось бы, чтобы вы как можно дольше передавали эти навыки нашему подрастающему поколению», — сказал Сергей Кладов.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, юбилярам семейной жизни вручили поздравительные письма от имени мэра Руслана Болотова и цветы. На сцене состоялся праздничный концерт. Танцевальная студия «Солнышко» представила номера «Кадриль» и «Пойду пройдуся», а артисты Иркутского театрального училища — программу «Деревенька моя».
«Золотые» пары поделились секретами счастливой совместной жизни. Геннадий Васильевич и Нелля Ивановна Штанько вступили в брак 60 лет назад. Они вырастили двоих детей, а сейчас помогают воспитывать двоих внуков и троих правнуков.
«Нужно постоянно развиваться и стараться быть интересными друг для друга. А главное — любить, уважать и уметь находить компромиссы в сложных ситуациях», — рассказали супруги Штанько.