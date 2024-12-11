В Таганроге оцепили район повреждения при ракетной атаке

В ночь на среду, 11 ноября, Таганрог подвергся ракетной атаке. Об этос в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В результате на парковке сгорело 14 автомобилей, пострадало промышленное предприятие. Из людей, по предварительным данным, никто не пострадал.
Как сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова, район повреждения был оцеплен сотрудниками полиции. В радиусе километра проведут обследование территории.
— Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — написала она.