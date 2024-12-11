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В Таганроге оцепили район повреждения при ракетной атаке

Территорию в радиусе километра от повреждения при атаке БПЛА обследуют в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 11 ноября, Таганрог подвергся ракетной атаке. Об этос в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

В результате на парковке сгорело 14 автомобилей, пострадало промышленное предприятие. Из людей, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова, район повреждения был оцеплен сотрудниками полиции. В радиусе километра проведут обследование территории.

— Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — написала она.