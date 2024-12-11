Омичи вновь простояли в пробках: забит центр и Ленинградский мост

Омичи традиционно опаздывают на работу из-за утренних пробок. Несмотря на то, что многие выходят из дома на час-полтора раньше, все равно доработы добираются с большим опозданием.
По данным сервиса «Яндекс карты» стоит центр и Ленинградский мост, забиты подьезды к мосту 60-летия ВЛКСМ. Заторы также на проспектах Губкина, Мира, Маркса, Красноярском тракте, улицах Заозёрной, Лукашевича, 70 лет Октября, Кирова, Енисейской. Сложно проехать по улицам Суворова, Конева, 3-й Островской, Крупской. Придется постоять на ул. Берёзовой, Красном Пути, Орджоникидзе, Герцена, Чернышевского, Гусарова, Госпитальной, проспекте Академика Королёва.
Тем, кто планирует проехать по Ленинградскому мосту и мосту имени 60-летия Победы, стоит быть готовыми к пробкам.