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66-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше недели

В Башкирии девять дней разыскивают 66-летнюю женщину.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии разыскивают 66-летнюю Татьяну Женевскую (Павлову). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, женщина 2 декабря ушла из дома в селе Раевский, Альшеевского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее плотное телосложение, черные с проседью волосы и карие глаза. Была одета в бордовую куртку и серую вязанную шапку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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