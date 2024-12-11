66-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше недели

Как сообщают волонтеры, женщина 2 декабря ушла из дома в селе Раевский, Альшеевского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее плотное телосложение, черные с проседью волосы и карие глаза. Была одета в бордовую куртку и серую вязанную шапку.