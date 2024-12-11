66-летнюю жительницу Башкирии не могут отыскать уже больше недели

В Башкирии разыскивают 66-летнюю Татьяну Женевскую (Павлову). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, женщина 2 декабря ушла из дома в селе Раевский, Альшеевского района, и ее местонахождение до сих пор неизвестно. Приметы пропавшей: ее рост — 160 сантиметров, у нее плотное телосложение, черные с проседью волосы и карие глаза. Была одета в бордовую куртку и серую вязанную шапку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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