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Омский актёр сыграл в одном фильме с Ольгой Бузовой и Клавой Кокой

Фильм называется «Звёзды в Сибири».

Источник: Freepik

Омский актёр снялся в фильме «Звезды в Сибири», который вышел в прокат. В фильме актёр омского драмтеатра, ТЮЗа и «Галерки» Валерий Скорокосов дебютировал в роли деда Захара. Об этом пишет портал «НГС55» со ссылкой на пресс-службу «ТНТ».

В фильме играли Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Маликов, Клава Кока, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Сюжет кино строится на том, что компания из Сибири пригласила звёзд выступить на новогоднем празднике, но после аэропорта они попали в маленькую деревушку.

Зимние пейзажи снимали летом. Актёр Скорокосов вспоминает жару, тяжёлые костюмы и искусственный снег. При этом он отмечает, что от съёмок остались самые приятные впечатления. На площадке была настолько веселой, мы все находились в одинаковых условиях и просто смеялись над сложившейся ситуацией, — рассказал Скорокосов. По словам актёра, больше всего он любит время, когда работал на сцене в Омске.

Ранее мы писали, что известный актёр снялся в омском фильме.

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