Омский актёр сыграл в одном фильме с Ольгой Бузовой и Клавой Кокой

Зимние пейзажи снимали летом. Актёр Скорокосов вспоминает жару, тяжёлые костюмы и искусственный снег. При этом он отмечает, что от съёмок остались самые приятные впечатления. На площадке была настолько веселой, мы все находились в одинаковых условиях и просто смеялись над сложившейся ситуацией, — рассказал Скорокосов. По словам актёра, больше всего он любит время, когда работал на сцене в Омске.