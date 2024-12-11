Красноярский ХК «Енисей» одержал победу над «Стартом»

В составе сибиряков отличились: Платон Кузьменко, Всеволод Евсеев и Илья Лопатин. Сергей Ломанов оформил две голевые передачи и по всем бомбардирским показателям стал лучшим в истории отечественного хоккея с мячом. Сейчас на его счету 1302 мяча и 539 голевых передач.