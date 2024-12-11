Красноярский ХК «Енисей» одержал победу над «Стартом»

10 декабря красноярский «Енисей» на выезде победил нижегородский «Старт». Матч прошел в рамках чемпионата России по хоккею с мячом и завершился со счетом 5:4.
В составе сибиряков отличились: Платон Кузьменко, Всеволод Евсеев и Илья Лопатин. Сергей Ломанов оформил две голевые передачи и по всем бомбардирским показателям стал лучшим в истории отечественного хоккея с мячом. Сейчас на его счету 1302 мяча и 539 голевых передач.
Следующую игру красноярцы проведут в Ульяновске 13 декабря. Наша команда сыграет против «Волги».