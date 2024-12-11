В Омске 17-летний подросток сел пьяным за руль и устроил погоню с полицией

Требования остановиться водитель не выполнил.
Напротив, он попытался скрыться от полицейских, при этом не раз выезжал на «встречку» и нарушил правила проезда через железнодорожный переезд. Автомобиль был остановлен в районе дома № 29 по улице Губкина. Оказалось, что за рулем находился 17-летний парень с явными признаками опьянения.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, на место была вызвана мать подростка. От прохождения медосвидетельствования парень отказался. Против него было возбуждено несколько административных дел.
Ранее мы писали о том, что в Оконешниковском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать водителя. А после остановки автомобиля он пытался перелезть на пассажирское сидение.