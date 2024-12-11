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В Омске 17-летний подросток сел пьяным за руль и устроил погоню с полицией

В Омске инспекторы ДПС на проспекте Мира обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2115.

Источник: РИА "Новости"

Требования остановиться водитель не выполнил.

Напротив, он попытался скрыться от полицейских, при этом не раз выезжал на «встречку» и нарушил правила проезда через железнодорожный переезд. Автомобиль был остановлен в районе дома № 29 по улице Губкина. Оказалось, что за рулем находился 17-летний парень с явными признаками опьянения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, на место была вызвана мать подростка. От прохождения медосвидетельствования парень отказался. Против него было возбуждено несколько административных дел.

Ранее мы писали о том, что в Оконешниковском районе полицейским пришлось стрелять, чтобы задержать водителя. А после остановки автомобиля он пытался перелезть на пассажирское сидение.