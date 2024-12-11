Жителя Тайшета арестовали за неуплату алиментов и неисполнение решений приставов

В Тайшете мужчина не выплачивал алименты ребенку, за это судебные приставы отправили его на исправительные работы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.
Сначала 37-летнему нарушителю назначили административное наказание — 30 и 60 часов обязательных работ. Только вот исполнять требования он, видимо, и не собирался.
— Из-за того, что мужчина скрывался от судебного пристава, вынесли постановление о приводе. Это значило, что должника принудительно доставили в отдел, где вновь составили два протокола, на этот раз за уклонение от обязательных работ, — уточнили в пресс-службе ГУФССП.
В итоге его приговорили к аресту на пять суток по каждому нарушению.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Усолья-Сибирского выплатила долги по кредиту после конфискации авто. Восстановить справедливость (хоть и не специально) помог супруг, который приехал на машине женщины прямо к судебным приставам.