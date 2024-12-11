Жителя Тайшета арестовали за неуплату алиментов и неисполнение решений приставов

— Из-за того, что мужчина скрывался от судебного пристава, вынесли постановление о приводе. Это значило, что должника принудительно доставили в отдел, где вновь составили два протокола, на этот раз за уклонение от обязательных работ, — уточнили в пресс-службе ГУФССП.