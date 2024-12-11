Ищут уже второй день: 15-летний мальчик без вести пропал в столице Башкирии

Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно со вчерашнего дня 21 ноября, он не вернулся со школы. У парня рост 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы и карие глаза. Он был одет в длинный темно-синий пуховик с капюшоном, темно-синий школьный пиджак, темно-синие школьные брюки, белые кроссовки, бело-сине-красную шапку с надписью «Лыжня России 2017».