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Ищут уже второй день: 15-летний мальчик без вести пропал в столице Башкирии

В Уфе разыскивают 15-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропал 15-летний Арсений Колбин. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно со вчерашнего дня 21 ноября, он не вернулся со школы. У парня рост 160 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы и карие глаза. Он был одет в длинный темно-синий пуховик с капюшоном, темно-синий школьный пиджак, темно-синие школьные брюки, белые кроссовки, бело-сине-красную шапку с надписью «Лыжня России 2017».

Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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