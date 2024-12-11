Роспатент представил 10 главных изобретений в IT и кибербезопасности

«ИТ-индустрия стремительно развивается. Мы отмечаем рост патентной активности в этой сфере. В 2024 году количество заявок на патентование только компьютерных технологий выросло на 35%. Возникают новые области решений и разработок, где ранее нельзя было зарегистрировать интеллектуальную собственность. Эти продукты достойны того, чтобы охраняться патентным правом. Роспатент совместно с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности разработал законопроект поправок в Гражданский кодекс, который существенно расширит перечень патентуемых решений в ИТ-сфере. ИТ-решения, которые позволяют достичь прогресса в исследуемой области, будут признаваться изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами», — заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, чьи слова приводятся в сообщении.