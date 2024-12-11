Роспатент представил 10 главных изобретений в IT и кибербезопасности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Роспатент представил 10 главных изобретений в области IT и кибербезопасности, которые были запатентованы с 2021 года. При этом в 2024 году количество заявок на патентование только компьютерных технологий выросло на 35%, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.
«ИТ-индустрия стремительно развивается. Мы отмечаем рост патентной активности в этой сфере. В 2024 году количество заявок на патентование только компьютерных технологий выросло на 35%. Возникают новые области решений и разработок, где ранее нельзя было зарегистрировать интеллектуальную собственность. Эти продукты достойны того, чтобы охраняться патентным правом. Роспатент совместно с Российским центром оборота прав на результаты творческой деятельности разработал законопроект поправок в Гражданский кодекс, который существенно расширит перечень патентуемых решений в ИТ-сфере. ИТ-решения, которые позволяют достичь прогресса в исследуемой области, будут признаваться изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами», — заявил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, чьи слова приводятся в сообщении.
Кибератаки и безопасность.
Специалисты Краснодарского высшего военного училища им. С. М. Штеменко придумали, как усовершенствовать работу систем обнаружения кибератак, не затрудняя при этом легальным абонентам доступ к серверам. Разработка позволяет оперативно выявлять несанкционированный доступ и атаки на сервера и блокировать их. Второй патент этому же вузу выдан на способ построения крипто-кодовых конструкций контроля и восстановления целостности структурированных массивов данных. Таким образом получится восстановить системы хранения данных после действий злоумышленника.
Московская компания «Траст» запатентовала способ выявления информационных атак в электронной среде. Программа сканирует интернет, выделяет слова и словосочетания, характеризующие цель информационной атаки, находит соответствующие публикации и отслеживает аккаунты, с помощью которых размещены недостоверные или негативные сведения, а также может определять, что ряд записей сделан компьютерным ботом. Яндекс придумал способ защиты от вмешательства третьих лиц при посещении сайтов. Разработка позволяет отслеживать операции в процессе просмотра веб-страниц непосредственно в браузере и блокировать установку нежелательных приложений.
Кроме того, московские программисты компании «Сайберлимфа» решили задачу обеспечения оперативного реагирования на аномальную активность узлов компьютерной сети, а IT-компания «Инфовотч» создала новый механизм защиты от несанкционированной передачи баз данных при их выгрузке.
Умный дом и интернет вещей.
Сразу несколько решений за последние годы было запатентовано для оптимизации работы систем управления по типу системы «умный дом». Петербургские разработчики из «Необит» создали способ обнаружения на аппаратном уровне аномалий в работе устройств умного дома, в том числе связанных с кибератаками. А сотрудники Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики разработали технологию экономии энергии в промышленном интернете вещей, использующих автономное питание для своевременной регулировки его потребления. Такие устройства часто применяются в системах «умный дом». С помощью этой инновации, например, робот-пылесос будет работать дольше в автономном режиме и качественнее убирать квартиру.
Кубиты и сложные вычисления.
Запатентованные российские разработки открывают перспективы для создания ЭВМ нового поколения. Ученые компании СП «Квант» создали новый способ для решения сложных вычислительных задач, например, в области квантовой криптографии. Технология обеспечивает эффективно перестраиваемое взаимодействие между кубитами («квантовыми единицами») компьютера и упрощает процедуру контроля за их состояниями.
Еще один способ улучшить работу вычислительной техники, работающей с использованием квантовых алгоритмов, придумала группа авторов Фонда перспективных исследований. Ученые предлагают использовать в качестве фотонного квантового вычислителя интерферометры (измерители электромагнитного излучения) разных типов, с помощью подачи сигнала на входы можно регулировать их рабочие параметры. Разработанный метод упрощает сложные вычисления, требующие значительных затрат времени и аппаратных ресурсов.