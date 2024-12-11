В ночном клубе Иркутска продавали суррогатный алкоголь

Во время рейда полицейские выявила ночной клуб, в котором нашли многочисленные нарушения. Заведение находится на улице Декабрьских Событий в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Во-первых, оказалось, что 18-летний работник заведения разливал в бутылки из-под элитного горячительного сомнительный алкоголь, ко всему прочему, делал это в антисанитарных условиях. Полученную жидкость использовали для приготовления коктейлей.
— Из незаконного оборота изъяли самодельную производственную линию, около 52 литров спиртосодержащей продукции и 47 бутылок готового алкоголя. Образцы жидкостей направлены на физико-химические экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о заведении уголовного дела, — сообщили в ведомстве.
Во время рейда также нашли несовершеннолетнего парня и иностранца без документов. ГУ МВД по Иркутской области.
Помимо этого в клубе нашли несовершеннолетнего парня, на его родителей составили административный протокол. Еще одной «находкой» стал иностранец, у которого не было документов, разрешающих пребывание на территории страны. Пока что его поместили в спецприемник, решается вопрос о выдворении нарушителя из страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция задержала организатора наркопритона в Братске.