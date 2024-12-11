В ночном клубе Иркутска продавали суррогатный алкоголь

Помимо этого в клубе нашли несовершеннолетнего парня, на его родителей составили административный протокол. Еще одной «находкой» стал иностранец, у которого не было документов, разрешающих пребывание на территории страны. Пока что его поместили в спецприемник, решается вопрос о выдворении нарушителя из страны.