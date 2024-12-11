В России синтезировали новый композит с иерархической пористой структурой

Изготовленные с помощью нового материала датчики можно использовать на заводах, электростанциях и шахтах, где рабочие могут за короткое время и незаметно для себя получить сильное отравление. В исследовании приняли участие ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Казахского Национального исследовательского технического университета им. К. И. Сатпаева и Казахского Национального университета им. аль-Фараби. Результаты работы опубликованы в научном журнале Processes.