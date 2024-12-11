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В Краснодаре в Новый год не будет массовых гуляний на главной площади

В Краснодаре в Новый год не будет массовых гуляний на главной площади. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

На Кубани сохраняется требование к открытым массовым гуляниям — не более 1000 участников, поэтому концертов не будет. Планируется проведение локальных мероприятий с соблюдением требований безопасности.

В Краснодаре в новогодние праздники усилят контроль за порядком на вокзалах, в учреждениях культуры, парках и популярных местах отдыха. Аварийные бригады будут работать в режиме полной готовности.

Ранее мы сообщали, что в преддверии новогодних праздников власти рекомендовали ограничить движение грузовых автомобилей. Предпринимателям предложили использовать транспорт для грузоперевозок с 22 до 6 часов.