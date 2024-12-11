Виталий Хоценко предложил перерегистрировать «Почту России» в Омскую область

Во вторник, 10 декабря, на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике подняли вопрос о возможном перемещении юридической регистрации «Почты России» в Омскую область. Об этом рассказал сенатор Российской Федерации от региона Иван Евстифеев.
В рамках работы парламентского клуба под председательством Виталия Хоценко губернатор дал поручение проработать этот вопрос с профильным федеральным ведомством.
«Регион со своей стороны готов взять на себя все функции по развитию управления почтовой связи, продолжать модернизировать почтовые отделения, предусматривать различные меры поддержки и налоговые льготы. Эта работа уже ведётся», — пишет Евстифеев.
Как отметил глава Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, это предложение соответствует поручению президента РФ о поэтапном перемещении государственных корпораций в регионы, особенно в Сибирь, Урал и Дальний Восток.