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В омском аэропорту работал техник с поддельным дипломом

Теперь его будут судить.

Источник: Om1 Омск

После проверки выяснилось, что в омском аэропорту работал сотрудник с поддельным дипломом об образовании. В липовом документе, который купил 25-летний молодой человек, значилось, что он окончил «Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского» по специальности «технология машиностроения».

В отделе кадров аэропорта его диплом не вызвал подозрений. Сотрудника приняли на должность оператора по наземному обслуживанию инженерно-авиационной службы участка обслуживания воздушных судов. Он отвечал в том числе за безопасность пассажиров.