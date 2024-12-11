В омском аэропорту работал техник с поддельным дипломом

После проверки выяснилось, что в омском аэропорту работал сотрудник с поддельным дипломом об образовании. В липовом документе, который купил 25-летний молодой человек, значилось, что он окончил «Омский авиационный колледж имени Н. Е. Жуковского» по специальности «технология машиностроения».