В Мозыре женщина отсудила 10 000 рублей за некачественную пластическую операцию. Подробности рассказали в пресс-службе Гомельского областного суда.
По информации истицы, в июне 2021 года она сделала пластическую эстетическую операцию о ответчика. За указанные услуги она внесла оплату. Однако никаких документов как об оплате, так и о проведении операции, составлено не было. После вмешательства женщине посоветовали купить корректирующий корсет, а также послеоперационный бандаж.
Через несколько недель она заметила неэстетичный вид на тех участках тела, которые были прооперированы. В пресс-службе суда отметили, что в начале июля 2021 года женщина вновь обратилась к пластическому хирургу для осмотра, а также для исправления последствий проведенной ранее операции. Женщину прооперировали повторно, но проблемы не были устранены.
Сказано, что 1 ноября 2021 года ответчик вернул женщине деньги за операцию. Также говорится, что в течение года она неоднократно обращалась за медицинской помощью, чтобы устранить недостатки проведенной операции. В суде добавили, что в сентябре 2022 года женщина приняла решение обратиться в главное управление по здравоохранению Гомельского облисполкома. В ответе ей сообщили, что лицензии на проведение физиотерапевтических, косметологических услуг, а также услуг пластической эстетической хирургии у ответчика нет.
Отмечается, что 26 октября 2022 года ответчику направили заказное письмо с предложением урегулировать ситуацию в досудебном порядке. Для этого предлагалось возместить моральный вред на сумму 80 тысяч рублей. Но письмо осталось без ответа. Также уточняется, что стоимость затрат на оказание медпомощи, связанных с устранением некачественно проведенной операции, составила 6,8 тысячи рублей. Для того, чтобы восстановить здоровье дополнительно приобретались медицинские товары на сумму примерно 220 рублей. Истица и далее продолжает обращаться за медпомощью.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, женщина просила суд взыскать с ответчика в ее пользу 100 000 рублей компенсации морального вреда, материальный вред 7000 рублей. Также указываются транспортные расходы на сумму 135 рублей и 748 рублей расходов по оказанию юридической помощи.
«Из материалов дела усматривается, что 5 июня 2021 года ответчик в неприспособленном помещении в нарушение закона, не имея соответствующей лицензии, провел пластическую эстетическую операцию истице», — заметили в суде.
Суд Мозырского района принял решение взыскать с ответчика в пользу женщину 10 000 рублей компенсации морального вреда. Кроме того, был решен вопрос, связанный с судебными расходами. В удовлетворении иска о взыскании материального вреда было отказано.
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