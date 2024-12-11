В Мозыре женщина отсудила 10 000 рублей за некачественную пластическую операцию

Сказано, что 1 ноября 2021 года ответчик вернул женщине деньги за операцию. Также говорится, что в течение года она неоднократно обращалась за медицинской помощью, чтобы устранить недостатки проведенной операции. В суде добавили, что в сентябре 2022 года женщина приняла решение обратиться в главное управление по здравоохранению Гомельского облисполкома. В ответе ей сообщили, что лицензии на проведение физиотерапевтических, косметологических услуг, а также услуг пластической эстетической хирургии у ответчика нет.