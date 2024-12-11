Омские щенки отправились на службу в отделения УФСИН в Саратове и Иркутске

Малыши уже прибыли на место своей службы. Добавим, что омский питомник для разведения породистых щенков считается одним из лучших в России.
Всего были переданы 4 щенка немецкой овчарки: два в Главное управление ФСИН России по Иркутской области, а ещё два — в исправительную колонию № 10 УФСИН России по Саратовской области.
Омский питомник давно и успешно занимается выведением и обучениям немецких овчарок. Собаки легко поддаются дрессировке и помогают на службе в том числе и на охранных объектах.
Индивидуальный подход к каждому питомцу в процессе воспитания позволяет не только вырастить надёжных помощников, но и создать настоящих друзей, а также увеличить генетический фонд служебных собак в территориальных органах ФСИН России.