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Омские щенки отправились на службу в отделения УФСИН в Саратове и Иркутске

Щенков передали из племенного питомника № 8 УФСИН России по Омской области для дальнейшей службы в исправительных колониях.

Источник: Комсомольская правда

Малыши уже прибыли на место своей службы. Добавим, что омский питомник для разведения породистых щенков считается одним из лучших в России.

Всего были переданы 4 щенка немецкой овчарки: два в Главное управление ФСИН России по Иркутской области, а ещё два — в исправительную колонию № 10 УФСИН России по Саратовской области.

Омский питомник давно и успешно занимается выведением и обучениям немецких овчарок. Собаки легко поддаются дрессировке и помогают на службе в том числе и на охранных объектах.

Индивидуальный подход к каждому питомцу в процессе воспитания позволяет не только вырастить надёжных помощников, но и создать настоящих друзей, а также увеличить генетический фонд служебных собак в территориальных органах ФСИН России.