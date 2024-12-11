Пермяки вновь столкнулись с 9-балльными пробками на пути в центр города

Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение на многих улицах, ведущих в центр из Индустриального и Дзержинского района, оказалось окрашено красным и бордовым цветом. Одна из самых протяжённых пробок образовалась на шоссе Космонавтов, где также установлена отметка о ДТП в районе Гознака. Подобная ситуация также наблюдается на улицах Чкалова и в микрорайоне ДКЖ.