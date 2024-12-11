Пермяки вновь столкнулись с 9-балльными пробками на пути в центр города

Жители Перми вновь оказались заперты в 9-балльных пробках на пути в центр города.
Утром 11 декабря движение на улицах краевой столицы оказалось сковано из-за пробок. Автомобилисты и пассажиры общественного транспорта опаздывают на работу и учёбу, застревая в дорожных заторах на пути в центр Перми. Как сообщил городской департамент транспорта, пробки повлияли и на движение автобусов.
«Отставание маршрутов может превышать 20 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, на движение в режиме реального времени», — отметил дептранс Перми в 8:37 часов утра.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение на многих улицах, ведущих в центр из Индустриального и Дзержинского района, оказалось окрашено красным и бордовым цветом. Одна из самых протяжённых пробок образовалась на шоссе Космонавтов, где также установлена отметка о ДТП в районе Гознака. Подобная ситуация также наблюдается на улицах Чкалова и в микрорайоне ДКЖ.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 9-балльные пробки охватили город накануне утром. 10 декабря жители Перми попали в заторы, которые сопровождались множеством ДТП, случившихся в разных частях города. Часть пермяков предположила, что причиной стал снегопад.