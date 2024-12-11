МЧС предупреждает белорусов о гололедице в среду

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Гололедица сохранится местами на дорогах Беларуси в среду, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики в официальном Telegram-канале.
Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гололедицы — затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий и риска травматизма населения.
В Белгидромете сообщают, что в среду в основном будет преобладать облачная погода. Местами, а днем по югу во многих районах пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах возможны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит −3…+2°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня в основном облачно и возможны небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Также прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха в белорусской столице будет колебаться от −1 до +1°C. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
В Бресте, Гомеле и Гродно столбик термометра поднимется до отметки 0…+2°C. В этих городах в среду будет облачная погода, в Бресте и Гомеле пройдут небольшие дождь и мокрый снег, в Гродно — без существенных осадков. Возможны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 3−8 м/с.
В Витебске и Могилеве ожидаются схожие погодные условия, но немного холоднее: преобладание облачной погоды, вероятность осадков 10−15%, слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица, 0…-2°C, ветер северо-западный 3−8 м/с.