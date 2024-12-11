МЧС предупреждает белорусов о гололедице в среду

В Бресте, Гомеле и Гродно столбик термометра поднимется до отметки 0…+2°C. В этих городах в среду будет облачная погода, в Бресте и Гомеле пройдут небольшие дождь и мокрый снег, в Гродно — без существенных осадков. Возможны слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 3−8 м/с.