Полиция нашла мужчину, напавшего на девушку в подъезде Читы

Мужчину, который приставал к жительнице Читы, поймали и доставили в отделение полиции. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Забайкалью.
Напомним, произошло все вечером 9 декабря 2024 в одном из многоквартирных домов. Длинноволосая шатенка выбежала из подъезда, просила о помощи. Следом за ней — неизвестный мужчина.
В социальных сетях разлетелось видео, записанное на камеру домофона. Начали строить различные догадки, пытались узнать, что же именно произошло. Кто-то говорил, что незнакомец пытался напасть на девушку.
Ранее в МВД начали проверку. Поиски подозреваемого увенчались успехом: 33-летнего подозреваемого допрашивают следователи, им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что полиция задержала организатора наркопритона в Братске. Оказалось, что мужчина систематически предоставлял квартиру зависимым людям для употребления запрещенных веществ. Взамен, кстати, посетители делились с ним наркотиками.