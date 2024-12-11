«Белтелеком» сказал про появление нового мобильного оператора в Беларуси. Подробности озвучил генеральный директор организации Алексей Ивашкин, сообщает БелТА.
Гендиректор обратил внимание на то, что организация получила право оказывать услуги сотовой связи. Говоря про выход на рынок, он уточнил, что рассматривается несколько вариантов, сказав, что считается экономика по всем направлениям.
— Хотим предоставлять конвергентные услуги, когда в пакете будет и сотовая, и фиксированная связь, другие услуги. Ближайшее будущее покажет, какая модель будет выбрана, — подчеркнул генеральный директор компании «Белтелеком».
Кстати, национальный маркетплейс запустят на базе «Белпочты» в 2025 году.
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