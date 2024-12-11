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В Артеме 169 домов остались без холодной воды

Прокуратура начала проверку из-за массового отключения холодной воды в Артеме.

Источник: Комсомольская правда

В Артеме 10 декабря часть жителей осталась без холодного водоснабжения. Прокуратура по этому поводу начала проверку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По информации ведомства, без ХВС остались больше 160 частных и 9 многоквартирных домов. В связи с этим руководителя КГУП «Приморский водоканал» вызвали в прокуратуру города, чтобы завести административное дело из-за нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Санкция статьи предусматривает наказание для юридического лица в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей.

«Отдельное внимание ведомство уделит вопросу перерасчета платы за фактически непотребленные объемы коммунального ресурса».

ЖКХ