В Артеме 169 домов остались без холодной воды

По информации ведомства, без ХВС остались больше 160 частных и 9 многоквартирных домов. В связи с этим руководителя КГУП «Приморский водоканал» вызвали в прокуратуру города, чтобы завести административное дело из-за нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами. Санкция статьи предусматривает наказание для юридического лица в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей.