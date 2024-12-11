Сан-Хосе
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севший за руль пьяным житель Башкирии, из-за которого погибла девушка, получил семь лет колонии

В Башкирии виновнику гибели в пьяном ДТП 20-летней девушки дали 7 лет колонии.
Источник: Комсомольская правда

Жителя Абзелиловского района Башкирии признали виновным в аварии, в результате которой погибла молодая девушка. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов.

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Пьяный молодой человек без водительских прав сел за руль и поехал отмечать день разведки в компании друзей. В сильном тумане на большой скорости он выехал на «встречку», где столкнулся со встречным авто, два пассажира которого в результате получили тяжелые травмы, а 20-летняя девушка погибла на месте.

Мужчина признал вину лишь частично, а также не согласился с обвинением в оставлении места ДТП. Абзелиловский районный суд назначил ему семь лет колонии-поселения и лишил водительских прав на три года. Также была взыскана компенсация морального вреда.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.