Севший за руль пьяным житель Башкирии, из-за которого погибла девушка, получил семь лет колонии

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Пьяный молодой человек без водительских прав сел за руль и поехал отмечать день разведки в компании друзей. В сильном тумане на большой скорости он выехал на «встречку», где столкнулся со встречным авто, два пассажира которого в результате получили тяжелые травмы, а 20-летняя девушка погибла на месте.