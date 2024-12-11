Севший за руль пьяным житель Башкирии, из-за которого погибла девушка, получил семь лет колонии

Жителя Абзелиловского района Башкирии признали виновным в аварии, в результате которой погибла молодая девушка. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов.
Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Пьяный молодой человек без водительских прав сел за руль и поехал отмечать день разведки в компании друзей. В сильном тумане на большой скорости он выехал на «встречку», где столкнулся со встречным авто, два пассажира которого в результате получили тяжелые травмы, а 20-летняя девушка погибла на месте.
Мужчина признал вину лишь частично, а также не согласился с обвинением в оставлении места ДТП. Абзелиловский районный суд назначил ему семь лет колонии-поселения и лишил водительских прав на три года. Также была взыскана компенсация морального вреда.
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