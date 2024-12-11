Подземный переход на Калинина во Владивостоке преобразится после ремонта

Во Владивостоке продолжается ремонт подземного перехода на улице Калинина. Сейчас специалисты благоустраивают входную группу, а в ближайшее время приступят к покраске стен и наведению порядка внутри перехода. Работы проводятся в рамках городской программы по обновлению инфраструктуры.
По информации пресс-службы мэрии, в этом году по заказу городской администрации ремонтируют входные группы пяти подземных переходов. Один из них находится в районе дома № 29 на улице Калинина. Здесь уже залили бетон для вертикальных и горизонтальных поверхностей входной группы, устанавливают ступени и обустраивают площадку. Основные строительные работы планируют завершить в скором времени. Затем предстоит очистить и покрасить стены, исписанные граффити.
Следующими участками для ремонта станут переходы на проспекте 100-летия Владивостока, в районе домов № 38б — № 43 и остановки «Постышева», а также у домов № 46 и № 47 на том же проспекте и между домами № 50 и № 52 на улице Гоголя. Все работы городские власти намерены завершить до конца текущего года.
Кроме того, в 2024 году обновили несколько надземных переходов. Среди них объекты в районе Красного Знамени, 78, остановки «Некрасовская», у дома 59а на Некрасовской (библиотека имени Горького) и на Новоивановской, 3а. Эти объекты были приведены в порядок для обеспечения удобства передвижения горожан, особенно в условиях высокой транспортной загруженности.
Помимо комплексного ремонта, муниципальная дорожная служба «Содержание городских территорий» регулярно проводит уборку и поддержание порядка в переходах. Они очищаются от граффити, избавляются от случайного мусора, моются, а при необходимости устраняются мелкие повреждения. Все переходы включаются в список планового капитального ремонта. Также проводятся регулярные проверки состояния объектов, чтобы они всегда оставались функциональными и безопасными для пешеходов.