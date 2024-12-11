Подземный переход на Калинина во Владивостоке преобразится после ремонта

По информации пресс-службы мэрии, в этом году по заказу городской администрации ремонтируют входные группы пяти подземных переходов. Один из них находится в районе дома № 29 на улице Калинина. Здесь уже залили бетон для вертикальных и горизонтальных поверхностей входной группы, устанавливают ступени и обустраивают площадку. Основные строительные работы планируют завершить в скором времени. Затем предстоит очистить и покрасить стены, исписанные граффити.