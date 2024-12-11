В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы

«Основным механизмом регуляции циркадных ритмов является фотический. Он основан на том, что человек видит за окном, какое количество света в определенное время суток попадает на сетчатку глаза. Некоторые другие механизмы (нефотические) используют информацию о режиме питания, составе и энергетической ценности еды», — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры физиологии животных и человека Самарского университета Елена Инюшкина.