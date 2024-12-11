В Самаре определили, как гормон аппетита регулирует биологические часы

Грелин — пептидный гормон, производимый слизистой оболочкой желудка. Он влияет на когнитивную деятельность, обучаемость и память, а также стимулирует чувство голода. Его концентрация в крови увеличивается, если человек видит и слышит запах пищи, поэтому грелин называют «гормоном голода» и «гормоном аппетита», рассказали специалисты Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева (Самарский университет).
Учeные выяснили, что ещe одной функцией грелина в организме млекопитающих является адаптация биологических часов к внешним 24-часовым астрономическим суткам. За эту синхронизацию отвечает так называемое супрахиазматическое ядро, расположенное в главном генераторе околосуточных ритмов — гипоталамусе.
«Основным механизмом регуляции циркадных ритмов является фотический. Он основан на том, что человек видит за окном, какое количество света в определенное время суток попадает на сетчатку глаза. Некоторые другие механизмы (нефотические) используют информацию о режиме питания, составе и энергетической ценности еды», — рассказала одна из авторов работы, доцент кафедры физиологии животных и человека Самарского университета Елена Инюшкина.
Именно по нефотическому механизму работает грелин, добавила исследователь. Коллектив учeных обнаружил, что этот гормон влияет на нервные импульсы, передаваемые от нейрона к нейрону через синаптическую связь — спайки.
«Мы изучили срезы головного мозга крыс и установили, что 50 из 81 нейрона проявляли активность в ответ на введение грелина. Более подробное исследование показало, что воздействие грелина на спайковую активность нейронов происходит через GHS-R1a рецепторы, которые также участвуют в противовоспалительном ответе организма», — объяснила исследователь.
Так, 32 процента нейронов при введении грелина повышали активность, 30 процентов, наоборот, «тормозились», то есть грелин действует разнонаправленно, добавила Инюшкина.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.