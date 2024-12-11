Морозы и снегопады ожидаются в Приморье на выходных

В ночь с субботы на воскресенье, 15 декабря, над краем будут смещаться атмосферные фронты, из-за усиления облачности ночные морозы ослабеют на 1 — 5 градусов. Воскресный день будет чуть прохладнее субботнего. На пути прохождения фронтов выпадет небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке осадков и пасмурности не ожидается, хотя солнце будет иногда перекрываться облаками, но усилится северо-западный ветер. Как и на всей территории региона, в краевом центре ночь будет более тёплой, а день — более прохладный по сравнению с предыдущими сутками.