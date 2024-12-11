Морозы и снегопады ожидаются в Приморье на выходных

Итак, 14 декабря на юге Дальнего Востока — классические мороз и солнце. Ночью похолодает до −17…-25 °С, на северо-востоке до −27…-33 °С, на побережье −11…-16 °С. Субботний день в северной половине Приморского края тоже будет морозным, −10 до −16 °С, в южной половине до −2…-9 °С. Во Владивостоке суббота ожидается погожей: минимальная температура −9…-12 °С, максимальный прогрев −3…-6 °С, солнечно, сильного ветра нет.
В ночь с субботы на воскресенье, 15 декабря, над краем будут смещаться атмосферные фронты, из-за усиления облачности ночные морозы ослабеют на 1 — 5 градусов. Воскресный день будет чуть прохладнее субботнего. На пути прохождения фронтов выпадет небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке осадков и пасмурности не ожидается, хотя солнце будет иногда перекрываться облаками, но усилится северо-западный ветер. Как и на всей территории региона, в краевом центре ночь будет более тёплой, а день — более прохладный по сравнению с предыдущими сутками.
Пока в Приморском крае продолжается период погодного затишья. Во второй декаде декабря по-прежнему будут проходить с запада на восток малоактивные тропосферные термобарические волны, поэтому периоды похолодания будут чередоваться с небольшими снегопадами, но ни один из них до Владивостока не дойдёт. Экстремальных заморозков и осадков не ожидается, формирующиеся циклоны пока не в состоянии набрать достаточной активности.