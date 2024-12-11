Ветераны СВО Хабаровского края будут проходить лечение в центрах Социального фонда

Подать заявление на получение лечения в реабилитационных центрах можно будет во всех клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают такую услугу. С февраля появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение двух рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю. Для повышения доступности услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению для ветеранов спецоперации предусматривается компенсация затрат на проезд к месту лечения и обратно.