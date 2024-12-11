Ветераны СВО Хабаровского края будут проходить лечение в центрах Социального фонда

Получать услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных Социальному фонду РФ центрах демобилизованные участники СВО начнут уже со следующего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Планируется, что фонд обеспечит персональное сопровождение каждого участника специальной военной операции во время лечения. Реабилитация продлится до 25 дней, санаторно-курортное лечение — до 21 дня. Поправить здоровье можно будет раз в год. При направлении в реабилитационные центры будут учитываться данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья бойца. Если раньше он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и самостоятельно назначат курс лечения.
Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные центры Социального фонда.
Подать заявление на получение лечения в реабилитационных центрах можно будет во всех клиентских службах фонда и многофункциональных центрах, которые оказывают такую услугу. С февраля появится возможность подать заявление и через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение двух рабочих дней и в течение дня после этого сообщат о результатах заявителю. Для повышения доступности услуг по реабилитации и санаторно-курортному лечению для ветеранов спецоперации предусматривается компенсация затрат на проезд к месту лечения и обратно.
Ветеран СВО сможет взять с собой сопровождающего, если ему установлена инвалидность I группы или такая необходимость установлена в медицинских документах. Проезд и проживание сопровождающего также оплачиваются Социальным фондом.
Для возмещения расходов проезда ветерану необходимо подать заявление и приложить к нему необходимые документы. Это может быть любой вид транспорта: поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.